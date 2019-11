In attesa di vivere appieno la due giorni di Progetto Sud, in programma a San Salvo il 6 e 7 agosto prossimi, anteprima speciale con il concerto di Brusco Live Showcase in cartellone domani, mercoledì 27 luglio, in piazzale Cristoforo Colombo dalle ore 21.00. La serata sarà aperta dall’esibizione dei gruppi Yabby Jah e Fisco Black.

"Intanto una bella notizia arricchisce di valore Progetto Sud – affermano dal Comune di San Salvo – che è stata scelta come manifestazione partecipante al Premio Italive 2016 di Autostrade per l'Italia e Codacons. Italive.it è un sito apprezzato dagli automobilisti che dà visibilità ai migliori eventi organizzati per promuovere i territori, le tradizioni locali e le specialità agroalimentari, soprattutto quelle minori poco conosciute. Non c'è bisogno di nessuna registrazione. Questo è il link per la votazione: http://www.italive.it/evento/18715/progetto-sud-festival".