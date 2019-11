Otto anni sono passati da quel triste giorno- il terremoto de L'Aquila (29.04.2009)- e la memoria di Davide Centofanti non è andata persa nel cuore di tutti, soprattutto di coloro che lo hanno conosciuto. E come ogni anno, da otto anni a questa parte, a Vasto Marina i suoi amici, insieme al presidente della Magica Team Volley Giuseppe Diella, hanno organizzato il memorial in suo onore. Un torneo di beach volley, quest’anno tenutosi presso il Lido San Giorgio di Vasto, che ha visto la partecipazione di molte squadre e che ha regalato a tutti un lungo pomeriggio all’insegna dello sport e del divertimento.

A salire sul gradino più alto del podio è stata la coppia Vecchiotti-D’Adamio che in finale ha avuto la meglio sugli sfidanti Maggio-Smerilli. Una finale molto combattuta quella di ieri pomeriggio, terminata al tie-break. Vecchiotti e la D’Adamio hanno sbagliato pochissimo e sono stati in grado di limitare, per quanto possibile, gli attacchi di Andrea Maggio. Al terzo posto, a pari merito, le coppie Bozzella-Di Croce e Mascitelli-Caldarelli. Al di là del risultato, tutti i giocatori sono scesi in campo per onorare il ricordo di Davide. Per quanto riguarda il torneo U16, ad aggiudicarsi il primo premio è stata la coppia Giardini-Cerritelli, davanti alla coppia Di Tulio-Di Tulio. Al terzo posto Menna-Belfiore e Gallucci-Di Sciascio.

Durante la premiazione, alla presenza dell’assessore Antonio Del Casale, del presidente della Magica Team Volley Giuseppe Diella e della sorella di Davide, Lilly Centofanti, a prendere parola è stata soprattutto quest’ultima, la quale ha voluto prima di tutto ricordare i ragazzi scomparsi in quest’ultimo periodo: “Quest’estate è iniziata nel peggiore dei modi e, oltre ad essere qui per ricordare Davide e portarvi i ringraziamenti di tutta la mia famiglia, ci tengo a voler dedicare questa giornata anche ad Andrea, Domenico, Roberto e Giuseppe, i quali purtroppo non sono più tra noi”. In seguito Lilly ha ringraziato con un sincero sorriso ed un caloroso abbraccio tutti gli organizzatori, per quello che fanno ogni anno nel cercare di non dimenticare Davide e farlo attraverso una delle sue grandi passioni: la pallavolo ed il beach volley. Con le sue parole si è concluso il lungo pomeriggio di sport, con un lungo applauso rivolto verso il cielo.