Competenza, passione e servizi a 360 gradi per privati e aziende. Sono le caratteristiche che contraddistinguono lo Studio commercialista "Gianni Cordisco", in corso Garibaldi, n. 81, a San Salvo.

Alla tipica attività (dalla gestione dei nuovi minimi fino alle Spa), si affiancano quelle più articolate rivolte a società e grandi aziende: “Il settore della consulenza aziendale ad esempio – spiega Gianni Cordisco – è uno dei nostri punti forti. Gestiamo tutti gli aspetti inerenti questo campo: da quelli legali, fiscali, burocratici ai piani di ristrutturazione del debito, alla gestione della crisi e ai percorsi di pianificazione e controllo della gestione aziendale per quanto riguarda l’indebitamento e la liquidità, la finanza agevolata, l’accesso al credito (gestione dei rapporti con le banche, confidi ecc.) e il supporto nel project financing pubblico e privato”. Tutti i servizi sono elaborati con metodo e professionalità come attestato dai certificati di qualità aziendale (Rina ad esempio) detenuti dallo Studio.

Lo Studio Cordisco può vantare inoltre una consolidata esperienza in campi generalmente poco esplorati, “penso innanzitutto a quello del no-profit – continua Gianni – e del terzo settore in genere. Siamo in grado di seguire tutta la vita di un’organizzazione no profit, dalla sua costituzione all’accesso ai bandi, alla loro amministrazione. Lo stesso discorso vale per le società cooperative e sociali”.

Operando in una realtà fortemente organizzata, quella della Boschetti srl, lo studio è in grado di assicurare ai propri clienti tutti i vantaggi di un’ampia serie di servizi telematici che va dall’iscrizione alle piattaforme di comunicazione con la pubblica amministrazione (MePA, per citarne una) alla fatturazione elettronica e alla firma digitale.

Questo è un altro punto di forza dello studio Gianni Cordisco: “Possiamo creare una firma digitale in pochi istanti; un processo che siamo in grado di gestire completamente al nostro interno. Oggi la firma digitale, che sostituisce quella autografa su carta, è uno strumento indispensabile per semplificare i rapporti tra professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni riducendo notevolmente la mole di documentazione cartacea necessaria”.

La firma digitale va a braccetto con il fiore all’occhiello dell’attività dello Studio, la creazione e la gestione di start up innovative: “Un aspetto al quale tengo molto – conferma Gianni – è quello delle start up innovative e delle giovani imprese. Affianchiamo i professionisti e gli imprenditori nell’analisi dei requisiti di avvio e per il conseguimento delle agevolazioni previste per queste attività. Qui è possibile aprire una Srl innovativa senza notaio. È uno dei settori più stimolanti del nostro lavoro perché si ha a che fare con la creatività di giovani imprenditori che si mettono in gioco. Una delle ultime start up aperte, ad esempio, è una ditta di aeromobili monoposto che ha un brevetto unico nel settore”.

Grazie alla stretta collaborazione con la Boschetti srl l’ampio ventaglio dei servizi offerti si completa con la consulenza del lavoro, la revisione legale, la consulenza legale e contrattualistica, relazioni con enti e internazionalizzazione. “Grazie alla nostra piattaforma software – conclude Gianni – possiamo gestire i clienti che vivono fuori, completamente a distanza”.

CONTATTI

Lentella, via Catalano, 6 – Tel.: 3205534572

San Salvo, corso Garibaldi, 81 - Tel.: 320 5534572

Presso Boschetti srl.: 0873 548229 – 54217 – 513879

Mail: info.studiogiannicordisco@gmail.com

g.cordisco@consulenzaboschetti.it