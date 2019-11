Vegetazione mediterranea a fuoco a Vasto Marina. L'incendio si è sviluppato poco dopo le 15 di oggi a ridosso della pista ciclabile all'altezza del lido n.6.

I primi a cercare di spegnere l'incendio sono stati alcuni bagnanti e il personale degli stabilimenti. Sul posto sono poi arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto e la protezione civile, che hanno faticato non poco per domare il rogo a causa del vento.

Non si conosce l'origine dell'incendio, ampie porzioni di macchia mediterranea ricadenti in zona Sic (Sito d'Interesse Comunitario) sono andate distrutte.