Conto alla rovescia per la prima edizione di Ordine Zero. Per tre giorni musica, cultura, street food e birre artigianali saranno protagonisti nel centro storico di Cupello. Si partirà venerdì 29 luglio con l'apertura degli stand alle ore 18.00. Sarà possibile gustare buonissima birra artigianale di 5 birrifici abruzzesi e dell'ottimo street food, prettamente locale. Non mancheranno carciofi, ventricina e scrippelle. Così per tutti e tre i giorni.

Nelle serate del 29 e 31 luglio spazio anche a momenti di carattere culturale, come Ordine Zerto Angolo Lettura che trasformerà in giardinetto da lettura la biblioteca comunale. Con Ordine Zero Migrantica si potrà rivivere l'esperienza dei laboratori d'arte. Inoltre ci sarà l'esposizione fotografica curata da Denio Di Nardo. Interessante anche il programma musicale: venerdì 29 si esibiranno Natan Rondelli e i Disco Socks. Domenica 31 luglio toccherà a Ivan Dj e ai Vattelapeska.

L'evento clou, naturalmente, è quello del 30 luglio, con il concerto di Max Gazzè in piazza Garibaldi. Il suo Maximilian Tour sarà a Cupello per l'unica data abruzzese ed è tanta l'attesa per uno degli appuntamenti di maggiore rilievo del territorio per l'estate 2016.

I biglietti sono ancora disponibili presso le ricevitorie Ciaotickets e Ticketone, online e presso il Comune Di Cupello.- Per info: 3891516959

