Partecipare alle Olimpiadi è certamente il sogno di ogni sportivo. Un sogno che si può realizzare ad ogni età e che per Ettore Marcovecchio, allenatore di pallavolo e beach volley vastese, sta diventando realtà proprio in queste ore, con il viaggio che lo porta insieme alla delegazione azzurra a Rio de Janeiro. Dallo scorso anno lui e Caterina De Marinis sono tornati nel giro delle nazionali di beach volley, come responsabili del settore giovanile e poi nello staff di Matteo Varnier che segue Daniele Lupo e Paolo Nicolai (abruzzese di Ortona), coppia di punta del beach volley italiano, campioni europei in carica e pronti a giocarsi le loro carte in Brasile. Oltre a loro l'Italia vedrà scendere sulla sabbia le coppie Alex Ranghieri-Adrian Carambula e, in campo femminile, Marta Menegatti-Viktoria Orsi Toth.

Gli azzurri si sono preparati a questo appuntamento a Formia, quartier generale del beach volley tricolore, e con tornei in giro per il mondo. Per Marcovecchio la partecipazione alle Olimpiadi è una tappa importante del suo percorso di allenatore che, negli ultimi anni, lo ha visto lavorare in stretta sinergia con Caterina De Marins (che resterà in Italia per seguire il lavoro delle nazionali giovanili) e Maria Luisa Checchia.

Lo abbiamo incontrato alla vigilia della partenza per Rio de Janeiro per farci raccontare come sta vivendo l'avvicinamento alla manifestazione a cinque cerchi. L'auspicio è che Lupo e Nicolai possano regalare a tutta l'Italia una grande soddisfazione conquistando una medaglia in una disciplina che non ha mai visto atleti tricolori salire sul podio olimpico. Ad Ettore, Daniele e Paolo, a tutto lo staff azzurro, un grande in bocca al lupo per questa avventura!