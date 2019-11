Come ogni anno, centinaia di lanterne hanno colorato il cielo di Vasto Marina, cariche dei più svariati desideri. Immancabili gli innamorati che hanno letto in quel volo leggero il loro destino: "Guarda, amore, la nostra è riuscita a volare". Negli occhi delle nonne, delle mamme e dei papà che hanno portato i propri bambini nei pressi nel pontile, probabilmente sogni meno romantici, ma altrettanto sentiti. Le nonne avranno pensato alla salute dei nipotini, i papà alla realizzazione professionale, le mamme alla felicità. Per i bambini, probabilmente, è bastato lo spettacolo di quel volo colorato. Un desiderio per tutti, insomma, tra le centinaia di lanterne che si sono alzate dalla spiaggia di Vasto Marina.

Tra queste, quattro lanterne rosse, cariche di desideri speciali per Giuseppe Crisci, Roberta Smargiassi, Andrea Marinelli e Domenico Castrignanò, quattro giovani recentemente scomparsi in tre distinti incidenti stradali. Il Consorzio Vivere Vasto Marina, presieduto da Massimo Di Lorenzo, ha voluto dedicare a loro la Notte dei Desideri di quest'anno. Dal palco allestito per l'occasione nei pressi del pontile, dopo un minuto di raccoglimento, l'assessore al Turismo Carlo Della Penna ha raccomandato ai ragazzi la massima attenzione sulla strada: "Onorare la loro memoria, significa fare in modo che certe cose non accadano più".

È stata poi la signora Lina, per la famiglia di Roberta Smargiassi, a ringraziare gli organizzatori e tutte le persone intervenute: "Grazie a voi tutti non ci sentiamo soli, grazie per questo grande abbraccio che ci regalate. Roberta non deve essere dimenticata. È nostro dovere morale custodirne il ricordo e chiedere giustizia per questa giovane che ci è stata strappata via. Come Giuseppe, Andrea e Domenico, era una ragazza piena di voglia di vivere, con tonnellate di progetti da realizzare. Queste lanterne, con la loro luminosità, li rappresentano in pieno. Possano volare fino al cielo per consolare i nostri cuori. Cari ragazzi, insieme vegliate su di noi".

E sulle note de Gli angeli, di Vasco Rossi, il cielo di Vasto Marina si è illuminato di lanterne bianche. E quattro, speciali, rosse.