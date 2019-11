La Vastese Beach Soccer si prepara a tornare in campo nella tappa del campionato di serie A che si svolgerà il prossimo fine settimana a San Benedetto del Tronto (29,30,31 luglio). Non sarà semplice per la squadra del presidente Ciappa ripresentarsi sul rettangolo di gioco sulla sabbia dopo la scomparsa di Andrea Marinelli, giocatore e uomo-spogliatoio dei biancorossi. Il campionato di serie A lo ha già ricordato domenica scorsa con un minuto di raccoglimento prima di tutte le partite in calendario. Ora toccherà ai suoi compagni ricordarlo portando in campo tutta la grinta e la carica agonistica che contraddistingueva Marinelli.

Per questo la Vastese Beach Soccer lancia un appello a tutti i vastesi. "Vorremmo organizzare un autobus da 55 posti per domenica 31 luglio, giorno in cui avremo la partita contro Milano Beach Soccer - spiega Ciappa -. Sarebbe bello se riuscissimo a coinvolgere la comunità ed i tifosi così organizzare qualche coreografia, da avere bandiere e cori, il tutto per ricordare il nostro Andrea Marinelli. Ci sarà la diretta streaming della partita e verranno riprese anche le coreografie.

La partenza dovrebbe essere per le 11.30, si gioca alle 14.15 e la ripartenza dovrebbe essere per le 16.30. Chiunque volesse partecipare e seguirci in questa giornata, ci contatti! Facciamo vedere chi siamo!".

Per informazioni e adesioni è possibile scrivere alla pagina facebook della Vastese BS (clicca qui) o contattare il presidente Nicola Ciappa, gli altri dirigenti della società o i giocatori.