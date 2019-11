Ultimo atto per il Siren Festival 2016. Anche la seconda serata di concerti nel centro storico di Vasto ha richiamato centinaia di appassionati, in maggioranza giovani, provenienti da tutta Italia (e non solo). Consolidata la formula delle 4 differenti location, piazza del Popolo, cortile d'Avalos, portale di San Pietro e giardini d'Avalos, che hanno visto susseguirsi uno dopo l'altro gli artisti in scaletta.

Attese le performance sul palco principale di The Notwist e I Cani. Intenso lo show dei mucisti capitanati da Niccolò Contessa, con grande consenso per i brani dell'ultimo disco "Aurora", uscito lo scorso gennaio. E poi la sempre apprezzata atmosfera raccolta dei giardini di palazzo d'Avalos, con appuntamenti culturali e musicali incastonati tra il verde dell'erba e il blu del mare e del cielo. Del resto proprio quest'area è stata recentemente inserita dalla stampa specializzata nelle classifiche dei più bei posti per assistere ad un concerto.

Particolarmente interessante anche il live dei The Thurston Moore Group nel cortile di palazzo d'Avalos. Un sound dalla marcata impronta rock e tanta energia che avrebbe potuto trovare spazio anche sul palco più grande di piazza del Popolo. Proposte musicali da ascoltare con attenzione anche davanti al portale di San Pietro, spazio dedicato a concerti gratuiti che hanno visto crescere notevolmente la presenza di pubblico. Nei prossimi giorni per gli organizzatori, Dna Concerti e Stardust Production con la collaborazione del Comune di Vasto, sarà tempo di fare bilanci per l'edizione 2016 ma la sensazione è che ci sia stato un incremento di partecipanti rispetto alle prime due edizioni del festival.

La prima serata [LEGGI - GUARDA]

I mini-concerti sul terrazzino. L'organizzazione del Siren Festival ha pensato di aggiungere una ulteriore ed "estemporanea" location per questa edizione 2016. L'annuncio lanciato già venerdì si è ripetuto anche nella serata di ieri: "Alzate gli occhi al cielo su via Adriatica, Francesco Motta sta per farvi una sorpresa". La sopresa era un'esibizione chitarra e voce sul terrazino di una delle case che si affacciano sulla passeggiata panoramica vastese. Mini-concerto ripetuto anche da Josh T.Pearsone e da Johan Tiele. E in tanti (anche chi non stava partecipando al Festival ma era semplicemente a passeggio) si sono fermati con il naso all'insù per godersi un po' di buona musica. Proposte di musica "diffusa" in diversi spazi del centro storico che potrebbero essere, perchè no, una formula da replicare per altri eventi in città.

L'ultima tappa del Festival è con il concerto della domenica mattina. Josh T.Pearson si esibirà alle 12.30 nella cattedrale di San Giuseppe per salutare con la sua musica questa edizione 2016.