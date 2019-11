Sono stati trasportate presso il San Pio da Pietrelcina le due persone rimaste coinvolte nell'incidente avvenuto a due passi dall'ospedale di Vasto. In tarda serata, all'incrocio tra via Ciccarone e via San Camillo de Lellis, c'è stato lo scontro tra lo scooterone Piaggio Beverly guidato da un ventenne e la Fiat Panda guidata da un uomo di 70 anni. L'impatto è stato violento, tanto da richiamare l'attenzione del personale in servizio presso l'ospedale. Immediati i soccorsi da parte dei sanitari del 118 e della Valtrigno. I due feriti, coscienti ma doloranti, sono stati portati in Pronto Soccorso per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Vasto che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, lo scooter procedeva lungo via Ciccarone diretto verso la periferia, mentre la Panda marciava nel senso opposto e doveva immettersi in via De Lellis.