Sin dalla prima edizione il Siren Festival ha trovato forza nella collaborazione dei volontari: giovani vastesi e non solo, appassionati di musica (e in particolare del genere proposto al festival) che decidono di far parte dello staff organizzativo per poter dare la loro mano alla riuscita dell'evento. Tanti e diversi i settori in cui i giovani sono coinvolti, con un impegno nella giornata diviso in turni e la possibilità di assistere ai concerti e, perchè no, di conoscere da vicino quelli che sono i loro artisti preferiti. Maglietta celeste d'ordinanza e di corsa per risolvere i (tanti) problemi che in un evento come il Siren Festival inevitabilmente accadono. Dai soldi da cambiare per punti vendita e biglietteria, alle richieste "stravaganti" degli artisti.

Abbiamo incontrato quattro volontari del Siren Festival, impegnati quest'anno in settori differenti, per farci raccontare come vivono questa esperienza.