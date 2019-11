Cala il sipario sulla terza edizione del Vasto Siren Festival. Questa mattina, alle 12:30, nella magnifica location della Cattedrale di San Giuseppe, l’ultimo concerto della rassegna musicale che ha richiamato intorno a sé grande partecipazione. Ad esibirsi è stato il musicista texano Josh T. Pearson che, durante la sua performance di circa un’ora, ha allietato i presenti con il suo stile. Ad attenderlo una fila lunghissima davanti alla Chiesa di Vasto.

Un’edizione del Siren festival che si chiude dunque con gli applausi dei partecipanti. Senza alcun dubbio si può affermare che anche quest’anno il Siren ha avuto molto successo, soprattutto guardando alle persone che vi hanno partecipato. Per quattro giorni Vasto ha ospitato persone provenienti da tutta Italia e non solo, trasformandosi in una città in musica. I tanti concerti in programma hanno intrattenuto i presenti. Rispetto agli scorsi anni, positiva è stata la partecipazione anche nei concerti della notte dove il pubblico è rimasto sino alle prime luci dell’alba.

La scommessa di Louis Avrami e dell’organizzatore Pietro Fuccio è stata vinta nuovamente a tal punto da non poter essere più ritenuta tale. Il Vasto Siren Festival ormai è una realtà nel panorama musicale italiano e internazionale. Vasto sicuramente è stato- e si spera sarà ancora- il valore aggiunto di questo festival.