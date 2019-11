Le Associazioni Amici di Palmoli, Parti.Cu.Te, Un sorriso per i bambini, Lu Pezz Gross Group, la Pro-Loco Palmoli, il Comitato Feste, la Parrocchia Santa Maria delle Grazie, il Gruppo Fonte La Casa, con il patrocinio del Comune di Palmoli, anche quest’anno hanno preparato un ricco calendario di appuntamenti che allieteranno l’estate palmolese. Oltre ad eventi di già consolidato successo, come la tradizionale sfilata delle pacchianelle, la Sagra dello spezzatino d’agnello o il Ventricina Party, un posto particolare è riservato quest’anno allo sport, alle attività per i bambini e i ragazzi e alla passione per i motori e veicoli storici. La musica sarà grande protagonista, celebrata non soltanto con esibizioni che strizzano l’occhio ai gusti musicali di tendenza, quali l’attesissimo concerto di Bianca Atzei, ma anche con il tuffo retrò nell’avventura di Radio Iceberg, la vecchia stazione radio palmolese che diede forti entusiasmi ai giovani degli anni ’70-’80 che da 'adulti' racconteranno come si viveva la musica qualche decennio fa. Non mancano inoltre spazi dedicati al 'salterello' abruzzese, per un approccio, oltre che d’evasione, "culturalmente consapevole" del recupero e tutela delle radici folkloriche, nonchè del forte potere della danza come collante sociale delle identità dei popoli del medio-alto vastese.

Il programma estivo:

26 luglio Festa di Sant’Anna- ore 21:30 : Concerto bandistico Città di Conversano in Piazza Umberto I

27 luglio- Festa della Madonna SS. Del Carmine ore 9:00 : tradizionale sfilata delle ‘Pacchianelle’ e dei ‘granoppoli’ con la statua della Madonna del Carmine che l’accompagnerà in processione ore 15:30: ‘Li bann’mìnd’- vendita all’ asta dei donativi delle Pacchianelle alla Madonna in Piazza Marconi ore 18:30: fiaccolata e processione di ritorno della Madonna del Carmine dalla chiesa parrocchiale all’omonimo santuario; complesso bandistico Città di San Severo ore 21:30: Bianca Atzei in concerto; estrazione della lotteria e fuochi pirotecnici presso il Castello Marchesale a conclusione.

2 agosto ore 16:00: giochi gonfiabili con salterello, combinato, scivolo e calcio balilla umano

4 agosto Amici di Palmoli e Lu Pezz Gross Group presentano ‘Notte Agricola’ – Villa Comunale dalle ore 16:00 alle ore 19:00 : Sfilata di trattori e attrezzature d’epoca ore 21:00 : ‘Saltarelle in festa’- La meraviglia dell’incontro tra saltarelle abruzzesi

5 agosto ore 18:00 : Parti.Cu.Te e Amici di Palmoli presentano Palmoli City Trail 1° edizione , gara podistica per le vie del paese ore 21:00 Serata musicale con Stefano De Libertis , in Villa Comunale

6 agosto ore 21:00 : Amici di Palmoli presenta : Rock on the road- Musica e parole: il ritorno di Radio Iceberg 2°edizione

7 agosto ore 11:00 : Sfilata auto d’epoca – a cura di Amici di Palmoli ore 12:00: tappa del moto -incontro di Roccaspinalveti presso la Villa ore 16:00: gara amatoriale di regolarità a cura di Amici di Palmoli a partire dalle ore 19:00: Sagra dello Spezzatino d’agnello – 26’ edizione a cura de Il gruppo Fonte La casa- Agriturismo Montefreddo- Ristorante Degustibus

9 e 10 agosto dalle ore 19:00 presso il Castello Marchesale: Ventricina party a cura della Pro Loco- Palmoli – esibizioni musicali dei Metamorfosi II- Marron Glacès - DJ Blackout

12 agosto ore 21:00: Concerto musicale “Musica a colori” in Piazza Michel Pinti

14 agosto ore 21:30: Spettacolo a cura degli ‘Amici del Teatro di Ortona’ presso il cortile del Castello Marchesale

17 agosto ore 17:00: ‘Manyanet solidale’ in Piazza Don Agostino Menna

18 agosto ore 21:00: Orchestra ‘Mille e una notte’ presso Piazza Michele Pinti

19 agosto ore 21:00: Musical Favola Party a cura di Un Sorriso per i bambini e ProLoco , in Piazza Michele Pinti

21 agosto ore 21:00: Concerto dei ‘Malamor’ presso la Villa Comunale

24 agosto ore 21:00: ‘Bad Riders’ in concerto in Piazza Marconi

26 agosto ore 21:00: esibizione de ‘Le pannocchie dell’Adriatico’ in Piazza Marconi

3 settembre dalle ore 8:00: ‘Seconda Edizione di Motor-Fest Palmoli’ presso la Villa Comunale

4 settembre ore 21:30: ‘Senza resa’ in concerto- cover band di Vasco Rossi, Piazza Michele Pinti

Per iscrizioni agli eventi, quali Raduno veicoli storici o Palmoli City Trail: su Facebook Amici di Palmoli

Per informazioni sugli eventi gastronomici: su Facebook Pro Loco Palmoli, Comitato Feste Palmoli