Sarà il giornalista e scrittore Paolo Foschi l'ospite del prossimo appuntamento della rassegna Scrittori in piazza, organizzata dall'associazione culturale Liber. Domenica 24 luglio, alle 21.30, presso la Nuova Libreria in piazza Barbacani Paolo Foschi, intervistato da Laura Toffanello, presenterà il suo libro "Omicidio al giro".

Il libro. Alla vigilia del Giro d’Italia, il favorito Paolo Fallai muore in un misterioso incidente stradale mentre si allena sulle strade alla periferia di Roma. L’inchiesta viene affidata alla Sezione crimini sportivi guidata da Igor Attila, con l’esplicito invito a chiudere in fretta il caso e senza alzare troppo polverone. Il commissario-pugile, fra colpi di scena e episodi divertenti, si getta invece a capofitto nelle indagini determinato a scoprire la verità, come sempre affiancato dall’odiosa vice Chiara Merlo e dagli altri uomini della squadra E proprio quando il commissario si prepara a gettare la spugna, l’inchiesta riparte su una nuova pista, grazie a un’intuizione casuale

L'autore - Paolo Foschi. Nato a Roma nel 1967, è giornalista al Corriere della Sera. Nel 2013 ha vinto il 47° Concorso letterario nazionale del Coni con il romanzo d’esordio, Delitto alle Olimpiadi, cui sono seguiti Il castigo di Attila, Il killer delle maratone e Vendetta ai Mondiali, tutti pubblicati dalle Edizioni e/o