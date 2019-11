Non solo musica al Siren Festival. Ad aprire la seconda serata dell'evento è un interessante incontro sul fumetto nei giardini di Palazzo d'Avalos, presentato da Ratigher con gli Scarabocchi di Maicol&Mirco e Anubi di Marco Taddei e Simone Angelini. Loro hanno giocato in "casa". Oltre alle origini, Taddei è vastese mentre Angelini è pescarese, il loro fumetto ha come ambientazione una Vasto che è un po' la rappresentazione di una realtà di provincia che si ritrova un po' in tutta Italia.

Un pubblico curioso e attento sul prato dei giardini napoletani ha ascoltato i tre autori illustrare come nascono i loro fumetti e come riescano a tradurre una personale visione delle cose attraverso disegni e parole.

Nel video l'intervista a Marco Taddei e Simone Angelini.