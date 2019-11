Entra nel vivo il Siren Festival e lo fa con alcuni degli ospiti più attesi dal pubblico che ha scelto Vasto per trascorrere due (o tre per chi ha partecipato anche all'anteprima) serata all'insegna della musica. È il palco principale di piazza del Popolo, riscaldato da A.R. Kane, ad ospitare Calcutta e gli Editors.

La prima serata [LEGGI]

Si parte dai giardini d'Avalos, con l'incontro sul fumetto che vede come protagonisti gli autori di "Anubi", Simone Angelini e il vastese Marco Taddei, insieme agli "Scarabocchi" di Maicol e Mirco. Una chiacchierata sul prato guidata da Ratigher, altro fumettista di rilievo, per un festival che si lascia contaminare anche da ciò che non è musica. Poi nei giardini è la volta di Tess Parks, protagonista di un'intensa esibizione chitarra e voce, con il pubblico seduto sul prato a completare la cornice scenografica che vede il mare alle sue spalle con i colori del cielo che sfumano nelle tonalità di un umido tramonto.

L'intervista a Taddei e Angelini [GUARDA]

Porta San Pietro - È lo spazio dedicato ai concerti gratuiti, con artisti più o meno giovani (dal punto di vista anagrafico o di esperienza musicale) che hanno così la possibilità di farsi conoscere al pubblico in una performance live.

Calcutta - Negli ultimi mesi la sua popolarità è cresciuta notevolmente. Parlano i numeri: su Youtube il videoclip di Oroscopo, brano in collaborazione con la coppia d'oro Mr.Ketra-Takagi, ha superato abbondantemente il milione di visualizzazioni. Proprio il beatmaker vastese ieri aveva lanciato sui suoi canali social l'invito ai suoi concittadini affinchè non perdessero l'appuntamento con il Siren. E l'aspettativa è stata certamente rispettata, con i tanti fan che hanno apprezzato il live e cantato tutte (o quasi) le canzoni di Calcutta a memoria.

Aladino in cortile - Protagonista ieri come regista, Adam Green è tornato come cantante. Nei panni del "suo" Aladdin e con palazzo d'Avalos che è diventato multicolor grazie ai proiettori, il cantautore e la sua band hanno regalato un'intensa esibizione.

Il programma del Festival [CLICCA QUI]

Editors - Erano i più attesi della prima serata e non hanno tradito. Il frontman Tom Smith canta, suona, balla e si dimena sul palco trascinando con sè il pubblico assiepato in piazza del Popolo. Difficile fare la "conta" dei presenti ma il colpo d'occhio era interessante. Concerto intenso, quello degli Editors (almeno per gli amanti del genere), prima di passare il "testimone" musicale a Marco Passarani nel cortile del d'Avalos e poi al dj set della Siren Beach, presso il Lido Sabbiadoro, dove si è andati avanti fino a notte fonda.

Oggi altra giornata ricca di appuntamenti con l'attesa per The Notwist e I Cani sul palco principale di piazza del Popolo.