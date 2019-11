Dopo l'episodio di San Salvo Marina (qui l'articolo) venditori abusivi di pesce sono stati segnalati anche sulla spiaggia di Vasto Marina. E proprio dalla segnazione di un bagnante è scattato il pronto intervento della polizia locale: "All’arrivo, - spiega il comandante Giuseppe Del Moro - la pattuglia ha avvistato nei pressi della spiaggia libera La Sirenetta, due persone con una carriola contenente pesce vario. Alla vista degli agenti, i due si sono dileguati repentinamente, abbandonando la merce sull’arenile".

"Si tratta di circa 60 kg di pesce misto, in parte già avariato, - prosegue il comandante della polizia locale di Vasto - che è stato sottoposto a sequestro e verrà smaltito presso il mattatoio comunale per motivi di carattere igienico-sanitaro. Si sta perlustrando la zona della Marina per trovare gli autori dell’illecito. Alle suddette operazioni hanno partecipato anche gli uomini della Protezione Civile, che hanno provveduto al trasporto della merce presso i locali idonei".