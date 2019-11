Riunione dei capigruppo questa mattina per la preparazione dei lavori del Consiglio comunale del prossimo 1° agosto, in cui sarà discussa la approvazione del Bilancio di previsione e saranno esaminate le linee programmatiche della futura azione amministrativa. "A margine della stessa riunione - spiega Edmondo Laudazi in una nota - ho cercato di coinvolgere tutti i capigruppo per ottenere la convocazione di un Consiglio straordinario tematico che potesse - al di la delle posizioni di parte , di parrocchia o di partito - servire a fare il punto sulla insufficiente situazione sanitaria e sociale della nostra città. Il tentativo era quello di trovare la unità ed il coinvolgimento unanime dell'intero Consiglio comunale, su una materia che non può e non deve assolutamente essere utilizzata per puntellare posizioni personali o di potere, me che deve solo garantire i bisogni minimi di assistenza e di servizio per l'area geografica più svantaggiata e penalizzata della intera Regione Abruzzo".

Il tentativo, però, non è andato a buon fine: "I colleghi della maggioranza, probabilmente memori della fantasiosa montagna di promesse elettorali somministrate ai cittadini vastesi, non hanno condiviso l'iniziativa de Il Nuovo Faro e non si sono dichiarati disponibili a condividere la proposta". Da qui la decisione: "Procederemo ad attivare una autonoma convocazione di minoranza, con quelli che ci vogliono stare. Assicuriamo tutti i vastesi che sulla sanità, sull'ospedale e sulla salute dei nostri cittadini non siamo disponibili a mollare nemmeno di un millimetro".