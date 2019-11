"Battesimo del mare" questa mattina per decine di bambini, grazie all’iniziativa Edumare 2016 organizzata dalla Scuba Global Service di Diego Scardapane e patrocinata dall’amministrazione comunale. Dopo aver ricevuto preziosi consigli sulla sicurezza e sui comportamenti da tenere quando si è in acqua, i bambini hanno trascorso la mattinata giocando sulla spiaggia antistante il Biotopo Costiero stimolati dai volontari de La tribù dei sorrisi, per poi immergersi in mare con l’assistenza di subacquei professionisti e dei cani bagnino dell’associazione "Dei dell’Acqua".

Alla manifestazione hanno partecipato il sindaco Tiziana Magnacca e gli assessori Giancarlo Lippis e Oliviero Faienza. "L’iniziativa di Diego Scardapane del Centro servizi Subacquei Scuba Global Service – ha dichiarato per l'occasione il sindaco – merita da parte nostra la massima considerazione per far crescere tra i bambini la cultura della sicurezza, perché il mare è una gioia al quale bisogna avvicinarsi rispettando delle regole e senza aver paura".

Nel corso della lezione con i bambini Scardapane ha ricordato le dieci regole che devono essere seguite per non correre pericoli, come non entrare in acqua se non si sa nuotare, non fare il bagno se si è mangiato da poco, se non si sa nuotare non far superare all’acqua oltre le ginocchia, non entrare in acqua con la bandiera rossa oppure dopo essere stati al lungo al sole.

Edumare 2016 si è avvalsa anche del contributo di Legambiente e di numerosi sponsor.