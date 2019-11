"È una Regione sorda e insensibile alle sollecitazioni del territorio in materia di sicurezza ambientale, se devo giudicare il comportamento sinora avuto nella gestione del torrente Buonanotte, che considero un’emergenza mai risolta". Dura presa di posizione del sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, che, come spiegano gli uffici comunali, "è ancora in attesa di risposte dal governo regionale dopo le innumerevoli richieste per il finanziamento degli interventi, che si ritengono urgenti e indifferibili, per la messa in sicurezza del torrente Buonanotte, che provoca danni in maniera sistematica a San Salvo Marina".

"L’allerta meteo diffuso la scorsa settimana dalla centrale operativa della Protezione civile regionale ed esteso anche al rischio idrogeologico – ha sottolineato il sindaco – ha riproposto nella sua massima urgenza la necessità di un tempestivo intervento e una soluzione per il torrente Buonanotte. Non si può attendere oltre, soprattutto se consideriamo che i tecnici del Consorzio di Bonifica di Vasto hanno già predisposto un progetto per la sistemazione degli argini, per consentire il normale flusso a mare dell’acqua del torrente".

Il sindaco ha inoltre ricordato che l’amministrazione comunale ha fatto la sua parte impegnando risorse e approvando un progetto definitivo per lavori di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque piovane nei pressi del Complesso "Le Nereidi": "Il Comune di San Salvo ha sinora provveduto anche a proprie spese alla pulitura del canale di scolo che costeggia la statale 16 e alla pulitura del versante che ricade nel proprio territorio comunale dell’ultimo tratto del torrente Buonanotte con la collaborazione di Legambiente, oltre a essere intervenuto, sempre con le proprie disponibilità, nelle situazioni di emergenza che si sono registrate".