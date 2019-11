L'anno scolastico è terminato da un po' e, nella stagione estiva, molti studenti decidono di intraprendere diversi lavori, non solo per occupare il loro tempo libero, ma anche per avere un primo approccio con quello che sarà il loro futuro dopo aver terminato definitivamente il loro percorso di studi nella scuola che frequentano.

Dopo aver incontrato Camilla Fiorillo [LEGGI], Francesco Laccetti [LEGGI] e Antonio Lattanzio [LEGGI] è la volta di Mattia Di Ilio.

Dove stai lavorando questa estate?

Sto lavorando come PR presso il “Cocorito village” a San Salvo marina per mandare avanti un nostro progetto estivo chiamato “XTSY”, che ogni domenica ha inizio alle 23:00 con un format musicale dalla tech-house alla techno.

Cosa ti ha spinto a cercare un’occupazione?

La cosa che mi ha spinto a cercare un’occupazione è la passione per questo genere musicale e la soddisfazione di portare la gente a divertirsi all’interno dei locali.

Qual è il rapporto che hai instaurato con colleghi e datori di lavoro?

Il rapporto che ho instaurato sia con i dj che con i proprietari della location è spettacolare. Loro per me sono come fratelli e se sono arrivato ad essere quello che sono è sia merito mio, ma anche merito loro perché sono stati sempre al mio fianco nei momenti delle mie scelte che potevano cambiare il mio percorso lavorativo.

Ti piace quello che stai facendo o avresti preferito fare altro?

Quello che faccio attualmente mi piace molto perché sei sempre a contatto con le persone e conosci gente nuova.

Cosa pensi di fare in futuro nel mondo del lavoro?

Vorrei proseguire con questo lavoro e contemporaneamente svolgere la professione di disegnatore CAD.

Come vivi il fatto che d’estate alcuni amici tuoi stiano a spasso e tu invece al lavoro?

Il fatto che alcuni amici miei non lavorino ed io sì, non mi pesa molto.

Quali sono gli aspetti positivi e negativi del tuo lavoro?

Gli aspetti positivi di questo lavoro sono viaggiare e conoscere sempre gente nuova, nel giro di due anni ho conosciuto un sacco di persone e ci rivediamo agli eventi. Un aspetto negativo è quando non si riesce sempre a raggiungere un obiettivo.

Erika Di Fonzo

Mariangela Di Paolo