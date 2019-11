Questa sera, presso il centro commerciale Megalò, verrà presentato in anteprima il cortometraggio dei Ricoclaun "Il naso rosso", scritto e diretto da Simone D'Angelo. Il lavoro è stato realizzato grazie al finanziamento ottenuto con la vittoria da parte dell'associazione di volontariato vastese del progetto "Da Megalò io vorrei".

"Un lavoro molto impegnativo - spiega la presidente Rosaria Spagnuolo - che l’associazione di volontariato Ricoclaun ha voluto realizzare per parlare delle attività speciali di clown terapia che svolge nell’ospedale di Vasto e più in generale per diffondere le tematiche della solidarietà, del volontariato, nello specifico della clown terapia, ma anche e soprattutto del dolore, della sofferenza, della malattia, che fanno parte della vita di ognuno di noi o dei nostri familiari, dando un senso di sollievo, di vicinanza, di speranza, mediante le attività che le associazioni di volontariato come la Ricoclaun realizzano in ospedale.

Il corto Il naso rosso, tratto da una storia vera, realmente accaduta nell’ospedale di Vasto, è stato girato in parte sulla spiaggia di Vasto Marina, e in parte all’interno dell’Ospedale San Pio di Vasto, con la partecipazione di due bravissimi attori: Andrea Ortis e Paola Ciuffetti e di alcuni clown dell’associazione di volontariato onlus Ricoclaun. Ha avuto il patrocinio dalla Asl2 Chieti-Lanciano-Vasto , della Regione Abruzzo e del Csv e avrà nel 2016 la massima diffusione in tanti eventi e poi nel web".

Questa sera alla presentazione, presso il centro commerciale di Chieti Scalo, saranno presenti Anja Hellman, Direttrice di Megalò, Simone D’Angelo, sceneggiatore e regista, Rosaria Spagnuolo, presidente dell’associazione di volontariato onlus Ricoclaun, Mauro Tedeschini, Direttore de Il Centro, Maria Amato, parlamentare e primario Radiologo dell’Ospedale di Vasto, Marco Masci, Centro di Servizio per il Volontariato di Chieti, Rossella Pietranico, Presidente Associazione Willclown di Pescara, Tiziano Del Grosso, Presidente dell’associazione “La Compagnia del Sorriso” di Chieti.