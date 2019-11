Un esposto-denuncia alla Procura di Vasto e, per conoscenza, anche al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e al sindaco, Francesco Menna, per chiedere controlli nelle case famiglia per anziani.

Lo ha redatto Riccardo Alinovi, delegato nazionale dell'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino, a seguito dell'operazione Arcobaleno, eseguita ieri dai carabinieri della Compagnia di Vasto nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica in merito ai maltrattamenti ai danni di anziani non autosufficienti.

Nel sollecitare la Asl e il Comune a eseguire approfonditi controlli, Alinovi afferma che "molti anziani indifesi, spesso vengono parcheggiati in queste strutture all'interno di condomini dove non hanno spazi verdi. L'assessore alla sanità Silvio Paolucci dovrebbe attivarsi subito: lo invitiamo a fare meno politica e a svolgere maggiormente il lavoro di assessore per i cittadini abruzzesi. Faccia eseguire i dovuti controlli in tutta la regione per verificarne quali sono le condizioni di queste strutture per anziani".

"L'associazione Codici segnala che da molto tempo in molte zone dell'Italia la criminalità organizzata ha messo gli occhi su queste attività di business, pertanto attenzione. Ringraziamo l'ottimo lavoro dei carabinieri di Vasto e invitiamo le autorità competenti a verificare tutte le strutture esistenti a Vasto per verificarne se sono regolari, con tutte le certificazioni, e se il personale è qualificato. Invitiamo chiunque fosse a conoscenza di episodi del genere a segnalare all'associazione Codici".