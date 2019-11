La Villa Falcone e Borsellino, nel quartiere San Paolo, è spesso al centro dell'attenzione per lo stato di degrado in cui versa. Ieri, un gruppo di volontari, hanno deciso di dedicare un pomeriggio per ripulirla sperando che, dopo il loro gesto, l'esteso spazio verde possa essere più rispettato e tenuto in considerazione dai cittadini.

Ad "entrare in azione" è stato il gruppo Gen 3 del Movimento Focolari di Vasto, in collaborazione con i giovani ospiti del centro di accoglienza migranti gestito dalla cooperativa Matrix. L'intervento è stato realizzato secondo il progetto "Coloriamo la città", che si pone l'obiettivo di rendere migliori i luoghi comuni di Vasto.