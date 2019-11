Non si ferma la polemica sulla visita dei rappresentanti del M5S all'ospedale di Vasto, dopo le critiche di Pietro Smargiassi (qui l'articolo) e la replica del direttore generale Pasquale Flacco (qui l'articolo). Il consigliere regionale del M5S è infatti tornato sull'argomento, replicando a sua volta: "Flacco non confonda la prassi con le norme scritte. Proprio per il rispetto dei ruoli che ogni figura ricopre ho ritenuto comunque opportuno, anche se non obbligato, pre informare la dott.ssa Florio della mia presenza pretendendo che fosse comunque informata una volta acclarato che non si trovava nei propri uffici. Un rispetto che non ho trovato invece nei miei confronti da parte della direttrice sanitaria, che mi ha sbattuto la porta in faccia del suo ufficio, e che non ritrovo nelle dichiarazioni del dott. Flacco rivolte genericamente ai rappresentanti del M5S. A questo punto mi trovo costretto, mio malgrado, a ricordare a quest'ultimo che, oltre a lui, ad occuparsi di sanità in Abruzzo, peraltro con responsabilità ben più gravi, vi sono il Commissario D'Alfonso, l'assessore Paolucci, il Presidente della V^ Commissione Olivieri, il sottoscritto e tutti gli altri Consiglieri che lavorano per il bene e la salute dei cittadini. Verso tutte queste persone il dott. Flacco dovrebbe offrire collaborazione piuttosto che cercare di difendere l'indifendibile".

"Lo stereotipo di 'giustizieri' che il dott. Flacco ha dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle - continua Smargiassi - è quantomai offensivo, visto che le nostre visite hanno in genere l'obiettivo di raccogliere informazioni utili a migliorare taluni servizi che, alla guida di Flacco, vengono segnalati come non proprio al massimo dell'efficienza. Chiedo a Flacco per il futuro di evitare attacchi dal sapore prettamente politico e ciò sino a quando non smetterà di ricoprire un ruolo che la stessa politica gli ha conferito e decida di candidarsi, solo in quel momento potremo confrontarci e potrà intromettersi ed eventualmente contestare il mio operato. Nel frattempo sappia che a breve mi recherò nuovamente presso l'Ospedale San Pio di Vasto per svolgere appieno il mio mandato".