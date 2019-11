Polizia municipale e carabinieri in azione questa mattina a San Salvo Marina, nell'ambito delle attività di contrasto all'abusivismo commerciale. Due agenti della municipale in costume da bagno, si sono confusi tra i bagnanti sull'arenile sansalvese, mentre altri due, insieme ai carabinieri, presidiavano un tratto di strada. È stato così possibile intercettare dei venditori abusivi che vendevano pesce custodito all'interno di secchi, su una carriola. Gli abusivi hanno tentato la fuga, ma in due sono stati inseguiti e bloccati. Un terzo è riuscito a fuggire. Le persone identificate sono entrambe di Foggia, classe 1979 e 1974.

"Stiamo ultimando gli accertamenti - conferma Vincenzo Marchioli, comandante della polizia municipale di San Salvo, che ha partecipato all'operazione - per il sequestro amministrativo della merce (60 chili di pesce) e per le sanzioni alle due persone identificate". Le operazioni contro l'abusivismo, comunque, non riguardano solo i sequestri sulla spiaggia, ma anche un'attenta azione investigativa per puntare ai "fornitori" e quindi stroncare alla fonte il fenomeno. Le indagini, però, sono complesse e non sempre le segnalazioni risultano poi corrispondenti alla realtà.