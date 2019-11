È partita ieri, mercoledì 20 luglio, la campagna abbonamenti della Vastese Calcio. A pochi giorni dal ritiro di Castelmauro, la società biancorossa ha comunicato nuovamente i prezzi degli abbonamenti e dei biglietti della prossima stagione. “Non siamo una squadra, siamo una città. Il passato è storia, il futuro vittoria” questo lo slogan scelto dalla dirigenza.

Per quanto riguarda le modalità d’acquisto degli abbonamenti, sarà possibile prenotarli solo presso lo stadio Aragona di Vasto, in segreteria. Verrà rilasciata una ricevuta che poi verrà sostituita dal vero e proprio abbonamento in PVC che arriverà solo successivamente presso la stessa segreteria. Gli abbonamenti saranno nominativi e quindi non trasferibili. Per le riduzioni sarà opportuno mostrare il documento di riconoscimento, per verificare appunto l’età, all’addetto incaricato.

Inizia dunque ufficialmente la stagione della società del presidente Franco Bolami. Quest’ultima, ancora attiva sul mercato [LEGGI], tra quattro giorni partirà verso il comune molisano per effettuare il ritiro estivo. Fino al 5 agosto i ragazzi di mister Colavitto alloggeranno presso l’Hotel Parco delle Stelle e si alleneranno nel nuovo campo sportivo del paese molisano . Tempo che servirà alla squadra per iniziare a riscaldare i motori e prepararsi in vista dell’inizio di una nuova ed entusiasmante stagione in serie D. Di seguito tutti i dettagli della campagna abbonamenti biancorossa 2016-17.

TRIBUNA CENTRALE DE MUTIIS MARRAMIERO

Euro 250,00 RIDOTTO Euro 210,00

TRIBUNA LATERALE DE MUTIIS MARRAMIERO

Euro 180,00 RIDOTTO Euro 130,00

TRIBUNE LATERALI

Euro 160,00 RIDOTTO Euro 110,00

DISTINTI

Euro 120,00 RIDOTTO 80,00

CURVA

Euro 100,00 RIDOTTO 60,00

Abbonamenti e biglietti ridotti:

Donne

Ragazzi Under 16

Pensionati over 65

Disabili

Bambini sotto i 10 anni entrano gratis

ABBONAMENTI SPECIALI GENITORI RAGAZZI SETTORI GIOVANILI

CURVA

Euro 40,00

TRIBUNA LATERALE

Euro 70,00