Sabato 23 e domenica 24 luglio l'A.s.d. Magica Team Volley Vasto in collaborazione con World Event Management, Biosan, Ideastampa e La Ciucculella organizzano la VIII edizione del Trofeo Davide Centofanti. Un week end di beach volley dedicato alla memoria del giovane studente, scomparso durante il terribile terremoto del 2009 a L'Aquila.



I campi da gioco destinati alle dispute si trovano presso i lidi Hotel San Giorgio e Hotel Presidentí a Vasto Marina. Insomma un'occasione per fare della sana competizione in ricordo di un ragazzo vastese che resta nei cuori di tutti quelli che lo hanno conosciuto.



Per informazioni ed iscrizioni, le quali resteranno aperte fino al raggiungimento delle 30 coppie, i referenti sono Valentino 340.4747702 e Luca 320.2854169.