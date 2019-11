Giornata di vigilia per la terza edizione del Siren Festival, evento organizzato da Dna Concerti e Stardust production in collaborazione con il Comune di Vasto. Tre giorni (più uno) di concerti ed eventi che vedranno la partecipazione di artisti internazionali.

La presentazione dell'evento questa mattina in conferenza stampa presso la Sala del Gonfalone del Comune di Vasto. Presente il sindaco Francesco Menna, che ha ringraziato gli organizzatori dell'evento e sottolineato l'importanza di "un evento che ormai non ha più bisogno di presentazioni". A conferma dell'ampia diffusione dell'evento, le parole della responsabile delle comunicazioni, Annachiara Pipino, che ha ricordato i concerti di punta con gli Editors, The Thurston Moore Group, I Cani, Calcutta e i tanti altri di rilievo. Circa 30 i fotografi accreditati e oltre 100 giornalisti. Il concerto di venerdì in piazza del Popolo, inltre, sarò trasmesso in diretta da Radio 2 Rai.

Ringraziamenti per l'opportunità concessa sono poi giunti dagli organizzatori, Louis Avrani e Pietro Fuccio: "Abbiamo pensato a un Festival - ha spiegato Fuccio - su misura per la città, cercando di valorizzare tutti gli spazi più caratteristici. Questa città ha tutti gli elementi per organizzare un tipo di manifestazione unica in Italia". Infine il consigliere Elio Baccalà ha espresso l'orgoglio per la scelta ricaduta su Vasto, nella speranza che il Siren Festival possa proseguire anche nei prossimi anni. Presenti alla conferenza stampa, anche il consigliere Giuseppe Napolitano, il dirigente Michele D'Annunzio e altri membri dell'organizzazione del Festival.

Si inizia domani, 21 luglio, con l'aperitivo di benvenuto alle 19.30 nei giardini di Palazzo d'Avalos e gli appuntamenti serali nel cortile del palazzo marchesale che vedranno la presenza del regista Adam Grren che presenterà il suo Aladdin e poi risponderà alle domande di Giulia Vlasi. Alle 23 il 'solo show' di Lee Ranaldo. Primo appuntamento per la Jager Beach, lo spazio post-concerti che per quattro sere animerà il Lido Sabbiadoro di Vasto Marina. Il 22 e 23 luglio saranno i giorni clou del festival, con i concerti che animeranno Piazza del Popolo (palco principale), cortile di palazzo d'Avalos, giardini d'Avalos e l'area antistante il portale di San Pietro (Tuborg Stage - concerti gratuiti).

Tanti gli artisti in calendario: A.R.Kane, Calcutta, Editors, Nosaj Thing, Adam Green, Low.E - Harmonized dj set, Marco Passarani, Pop X, Yakamoto Kotzuga, The Parrots, Cosmo, Krsn Brasko, Clap! Clap!, RY X, The Notwist, I cani, The Thurston Moore Group, Powell, Rino Leonio - Zu Bar dj set, Gold Panda, Rodion, His Clancyness, Holy Strays, Francesco Motta, Miz Kiara - Female Cut dj set, Francisco, Josh Y. Pearson.

Da non perdere gli appuntamenti "Siren Festival racconta". Venerdì 22 luglio alle 18.45 (giardini d'Avalos) ci sarà l'Incontro sul fumetto, con Angelini & Taddei (autori di “Anubi) e Maicol & Mirco autori degli "Scarabocchi", modera Ratigher. Il 23 luglio Giovanni Robertini (RollingStone) e Chiara Colli (Zero, Il Mucchio) conversano con Valerio Mattioli di quelle musiche che tra 1964 e 1976 riuscirono a sviluppare linguaggi originali e in grado per una volta di proiettare la musica italiana anche all’estero, esercitando una sotterranea influenza sul mondo dell’elettronica, del rock alternativo, e delle musiche sperimentali.

Non mancheranno, come nelle scorse edizioni, gli spazi dedicati a street food e vino. Oltre agli stand con prodotti tipici del territorio, Slow Food, partner del Siren Festival, inoltre darà la possibilità di partecipare a dei veri e propri Laboratori del gusto. Venerdì 22 ci sarà quello sulla ventricina e sabato 23 quello sul brodetto alla Vastese. Spazio anche alle degustazioni di vini abruzzesi e prodotti tipici all'interno della splendida cornice dei Giardini D'Avalos. Venerdì e sabato a partire dalle 18,30 sarà possibile degustare i vini delle aziende vastesi Sergio Del Casale, Jasci&Marchesani, I Vini del Golfo e Cantina San Michele Arcangelo.

Sarà possibile acquistare i biglietti per il festival anche a Vasto

Palazzo Mattioli (Corso de Parma)

Gio. / Thu. 18:00 - 22:00

Ven. / Fri. 13:00 - 23:00

Sab. / Sat. 15:00 - 23:00