Ieri, sui campi del Tennis Club 'La Campagna' di Francavilla al mare, Pino D'Alessandro ha conquistato il titolo regionale over 55 di tennis. Il maestro vastese ha sconfitto nella finalissima un tenace Alessio Camplone al termine di un match durissimo, durato ben quattro ore e che si è concluso, a favore di D'Alessandro, con il punteggio 7-6/5-7/7-5.

Una bella soddifazione personale per D'Alessandro che, oltre a guidare l'associazione sportiva Promo Tennis Vasto, che nella prossima stagione agonistica schiererà due squadre nel campionato di serie C, non perde occasione per imbracciare la racchetta e scendere in campo. Quest'anno ha dato manforte alla squadra dell'over 55 e ha portato a casa questo titolo regionale.