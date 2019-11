Nei piccoli paesi ci sono tanti giovani talenti, ma di loro non si sa quasi nulla. Avevano ragione i latini:”Nessuno è profeta nella sua terra”. Uno di questi è Marco D’Ascenzo, sansalvese, ingegnere. Marco ha lavorato in qualità di progettista delle parti in fibra di carbonio a Oxford presso le scuderia della Lotus F1, da circa un anno è stato acquistato dalla Renault.

Nel pomeriggio di venerdì ha firmato un sostanzioso contratto di lavoro a tempo determinato con il Cavallino Rampante di Maranello con il ruolo di progettista Senior.

"Ho lavorato per 3 anni alla Lotus e da un anno è stata acquisita dalla Renault (nome attuale) - ha affermato l’ingegnere D’Ascenzo - durante questi anni sono diventato responsabile della progettazione di telaio, carrozzeria ed ali della vettura da gara. Durante la mia permanenza qui ho collezionato 2 vittorie e diversi podi con i piloti Raikkonen e Grosjean. Sono felice di lavorare come progettista senior nel reparto corse gestione sportive della prestigiosa Ferrari F1. Ritroverò Kimi Raikkonen e il fenomenale Sebastian Vettel, sperando di riuscire a vincere il mio primo campionato del mondo.

D’Ascenzo aveva iniziato a frequentare il liceo scientifico di Vasto, ma la predilezione per le materie tecniche, gli ha fatto, poi, cambiare scuola, trasferendosi all’Istituto Tecnico Industriale. Nel 2005 si è iscritto alla Facoltà di Ingegneria meccanica dell’Università di Bologna, per poi laurearsi con il pieno dei voti. Prima di discutere la tesi, ha studiato per sei mesi nell’Università di Delft (Olanda) dove ha condotto un lavoro sperimentale, ottenendo una pubblicazione scientifica. Inoltre, ha svolto un dottorato di ricerca all’Università di Dortmund. Ci tengo a sottolineare - ha concluso Marco- che non sono stato mai un secchione e non ho mai rinunciato a festeggiamenti vari”. Auguri a Marco per una lunga e brillante carriera.

Michele Molino