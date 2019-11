Nel tardo pomeriggio una donna di 81 anni, P. M. A., ha accusato un malore, mentre si trovava in mare, nel tratto antistante la spiaggia libera nei pressi del pontile di Vasto Marina. Fortunatamente le difficoltà della donna sono state subito notate e alcuni bagnanti sono riusciti a riportarla a riva.

È subito intervenuto il bagnino de "La Compagnia del mare", in servizio presso gli stabilimenti adiacenti la spiaggia libera, Luca Del Casale, che ha effettuato un primo intervento di rianimazione cardio-polmonare, grazie anche alla presenza di un amico dello stesso bagnino, Maurizio Fiore, medico oculista, che si trovava nel lido. Era stato predisposto da parte degli altri bagnini della "Compagnia del mare" in servizio sul litorale, anche l'utilizzo del defribrillatore semi-automatico di cui fortunatamente non c'è stato bisogno perchè la donna ha ripreso coscienza. Dopo il primo soccorso e la stabilizzazione effettuata dal bagnino e dai sanitari del 118, la donna è stata trasferita presso l'ospedale di Vasto, dov'è tuttora ricoverata in rianimazione.

Sul posto anche la Guardia Costiera, con motovedetta e uomini a terra, e la squadra volante del Commissariato, in quanto era previsto anche l'arrivo dell'eliambulanza. Intervento non più necessario dopo i primi soccorsi.