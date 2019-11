Due blitz contro l'abusivismo commerciale sul litorale sono stati eseguiti dalla polizia municipale di Vasto. Gli agenti del Comando di piazza Rossetti hanno fatto scattare i controlli nella serata di martedì sul lungomare dove, all'arrivo dei vigili, "gli abusivi, una quindicina, per lo più pachistani - racconta Giuseppe Del Moro, comandante della polizia locale - si sono dileguati. Abbiamo recuperato un ingente quantitativo di merce di varia natura", costumi, parei e teli da mare, cellulari, aste per selfie, occhiali da sole e altri accessori con marchi contraffatti, bigiotteria e oggetti in legno.

Un secondo blitz è in corso nella giornata di oggi sulla spiaggia di Vasto Marina. Una decina gli agenti impegnati nelle due operazioni.