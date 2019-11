Sabato 23 luglio alle 21 l’orchesta giovanile "Musica in crescendo" si esibirà in un concerto di beneficenza presso l’Auditorium comunale di Casalbordino. Il concerto s’inserisce nell’ambito del III Festival alternativo itinerante sull’uso sociale delle arti, l’incasso sarà devoluto al progetto di teatro terapia "Non smettere di sognare" della fattoria Vitafelice onlus. L’evento è patrocinato dal Comune di Casalbordino e organizzato in collaborazione con Missio Casalbordino. Per prenotazioni è possibile chiamare ai numeri 3281131441 o 3494254406, ingresso € 5.



"Musica in Crescendo - spiegano gli organizzatori - segue i bambini in corsi strumentali sia a San Salvo sia nelle varie scuole dei paesi limitrofi, come Fresagrandinaria, Lentella, Dogliola, Palmoli, Tufillo. Il progetto artistico e culturale che propone fa riferimento al sistema pedagogico-musicale creato in Venezuela da José Antonio Abreu: 'L’orchestra è una società che pratica per definizione l’interdipendenza, l’orchestra è un’impresa collettiva in cui tutti sono d’accordo nella voglia di affrontare brani sempre più difficili, e questo forma la personalità di ogni ragazzo: previene la droga, previene la violenza, ed è uno strumento insuperabile di sviluppo sociale. La musica opera questo miracolo: costruttivo, seduttivo, creatore, nel bambino e nell’adolescente'. Vitafelice onlus scaturisce dall’impegno del parroco di Casalbordino don Silvio Santovito e della Conferenza “San Francesco d’Assisi” della San Vincenzo de’ Paoli. È una fattoria solidale dove ragazzi e adulti diversamente abili della parrocchia e dei comuni vicini sono impegnati in attività laboratoriali e di aggregazione, a diretto contatto con gli animali ospitati, e dove hanno trovato possibilità di reinserimento lavorativo anche alcuni detenuti della casa circondariale di Vasto. Soprattutto nel periodo invernale, dalla fattoria un gruppo di persone raggiunge le stazioni ferroviarie vicine per portare aiuto e sollievo ai senza fissa dimora che vi trovano riparo".