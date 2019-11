Una serata per fare un tuffo nel passato e un piccolo gesto di solidarietà è in programma per venerdì sera alla fattoria sociale "Il Recinto di Michea", in località Colle delle Mandorle a Vasto.

Il 22 luglio, alle 20.30, si svolgerà Medievalia, cena medievale e concerto dell'Ensemble Stella Nova.

Il costo della cena è di 8 euro e verrà devoluto per le attività della fattoria sociale.

