Firma 'pesante' per il portiere vastese Vittorio Antonino. Il giocatore classe '98 da oggi pomeriggio è passato al Pescara Calcio. Dopo l'esperienza con la Virtus Lanciano, in cui ha fatto parte della Primavera e ha collezionato anche qualche panchina in B, Antonino passa in biancazzurro per le prossime 3 stagioni. La firma del triennale è avvenuta, con la mediazione del suo procuratore Donato Di Campli, direttamente con il presidente del Pescara Daniele Sebastiani.

"Felicissimo di aver firmato il mio primo contratto di Serie A con il Pescara calcio - commenta il giovane calciatore -. Ringrazio la Virtus Lanciano per avermi fatto passare 3 anni fantastici che mi hanno aiutato a crescere giorno dopo giorno. Pronto ed entusiasta per questa nuova avventura!!!".

In attesa di conoscere i piani di mister Oddo, Antonino si prepara a vivere questa avventura che rappresenta un bel trampolino di lancio per la sua carriera in continua ascesa.