Una giornata dedicata a "Vasto e l'Aeronautica Militare Italiana" è stata organizzata dalla locale sezione dell'Associazione Arma Aeronautica. Primo incontro nella Sala del Gonfalone di palazzo di Città con il sindaco Francesco Menna e il vicesindaco Paola Cianci che, insieme al comandante della polizia municipale, Ten. Giuseppe Del Moro, al presidente della AAA di Vasto, M.llo Oreste De Rosa, di Pescara, Col. Domenico De Mico e dell'associazione regionale Col.Pil. Sergio Di Nardo, hanno accolto il comandante del 32° Stormo dell'Aeronautica Militare, Col. Pil. Andrea Argieri, accompagnato dall'equipaggio di un velivolo Predator, Ten. Giacomo Michelotti, M.llo Agata Raciti e Serg. Anna Andreozzi, nonché il Com.te 133° Squadriglia Radar Remota “Fionda” di S. Giovanni Teatino Magg. Guido Tatone.

"Le tematiche illustrate e condivise dal Sindaco e dal Com.te Argieri - spiega una nota dell'associazione - sono state l'impegno dell'Aeronautica Militare nella tutela e difesa a servizio della comunità, nello specifico per la macro area Adriatico-Ionica Puglia-Abruzzo, con Vasto vicina ad Amendola, evidenziando l'importanza, proprio ai giorni attuali, della missione e del lavoro svolto dall'Aeronautica e da tutte le Forze Armate e dell'Ordine, e in generale di chi indossa una divisa, a servizio (e come esempio) della comunità e della popolazione. In questo ambito un ringraziamento speciale dal Sindaco e dal Com.te Argieri all'AAA di Vasto per il lavoro che svolge a beneficio di Vasto, a promozione e sostegno dell'Aeronautica nonché di collegamento tra le Istituzioni e in coordinazione con le altre Associazioni d'Arma e similari. Il Vice Sindaco Paola Cianci ha ricordato il sacrificio di Leonardo Umile, Aviere e partigiano a cui è intitolato il Labaro AAA di Vasto ed ha sottolineato, apprezzandone, l'importanza della presenza delle donne negli equipaggi dell'Aeronautica".

Dopo lo scambio di doni tra i partecipanti all'incontro gli ospiti hanno potuto visitare ed apprezzare le bellezze del centro storico di Vasto. "L'incontro - spiega ancora la nota dell'AAA - è proseguito al Castello Aragona, dove ha raggiunto il gruppo anche l'Assessore al Turismo Carlo Della Penna, appassionato dell'Aeronautica. Qui il Pres. AAA Vasto M.llo De Rosa ha ringraziato tutti e presentato le Autorità Civili e Militari ed ha rilevato un sempre maggior impegno dell'Associazione, per l'oggi e il domani, a favore della collettività vastese.

Il Col. Di Nardo, Pres. AAA Abruzzo, ha sottolineato quanta fratellanza e spirito di corpo legano gli uomini dell'Aeronautica e, rivolgendosi al Com.te Argieri, ha detto: con il rispetto verso chi è carico di responsabilità, l'AAA e Vasto si stringe all'uomo che è chiave per l'attuazione dei compiti che lo Stato gli ha assegnato e guardiamo voi, giovani, nostri figli, con grande ammirazione, per il coraggio, gli slanci ideali, il carisma e la professionalità... e dalla nostra esperienza, otteniamo la convinzione che, con uomini come lei, i destini dell'Italia sono ben riposti. Dopodiché sono stati illustrati i legami storici tra Vasto e l'A.M. ed è stata presentata una piccola esposizione sulla storia e lo sviluppo aerospaziale.

All'incontro hanno partecipato il Gen. CC Gianfranco Rastelli, il Pres. ANC Lgt. Adriano Barattucci, il Com.te Capitaneria di Porto T.V. Cosimo Rotolo col T.V. Michele Pollutri e il Pres. ANMI Luca Di Donato. Grande prestigio la presenza del Generale Carmine Pollice già al comando dell'intera Squadra Aerea dell'Aeronautica, con tanti altri incarichi di vertice, tra i quali la Difesa; il Gen. Pollice è parente del socio Ten. Michele Antonarelli.

Il Segretario AAA Vasto Roberto Bruno ha menzionato il doppio encomio all'AAA Vasto da parte del Presidente Nazionale Generale di Squadra Aerea Giovanni Sciandra, per l'impegno e il coinvolgimento dell'AAA Vasto a favore di giovani, studenti e ragazzi meno fortunati, impegno che ha segnato il nome di Vasto sulla rivista e sul sito istituzionale nazionali, con un riferimento anche in Assemblea Nazionale del 18 giugno 2016 presso Palazzo dell'Aeronautica a Roma alla presenza del Capo di Stato Maggiore Generale di Squadra Aerea Enzo Vecciarelli.Per i traguardi raggiunti, è stato elogiato ciascun socio AAA Vasto sia nell'impegno individuale che nel lavoro di squadra ed un ringraziamento speciale è andato al socio Cap. Vittorio Emanuele Russo, decano dell'AAA Vasto.La giornata si è conclusa con la visita agli aerei SVA e Fokker riprodotti dal Prof. Angelucci".

Durante l'incontro è stato osservato un momento di raccoglimento e un commosso cordoglio per Domenico Castrignanò figlio del maresciallo dei carabinieri Antonio Castrignanò, e per Andrea Marinelli.