È stato trasportato in via precauzionale al San Pio da Pietrelcina di Vasto il motociclista rimasto coinvolto questa mattina in un incidente in via del Porto, all'altezza dell'incrocio con via Vignola III. L'uomo, classe 1955, viaggiava a bordo del suo scooter Yamaha Majesty 400 quando, per cause al vaglio della Polizia Municipale di Vasto, c'è stato l'impatto con la Fiat Croma guidata da un 55enne.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 che, dopo le prime cure mediche, ha trasportato il motociclista in ospedale per gli accertamenti clinici. Le sue condizioni sono buone, non ha mai perso conoscenza e dovrebbe cavarsela solo con qualche escoriazione e contusione.