Questa sera, alle ore 21, primo appuntamento con La Valigia delle Storie, in piazza Barbacani: "Emanuela spiegano da La Nuova Libreria e dall'associazione culturale Liber - darà la sua voce ai racconti della tradizione popolare e alle storie dei più grandi autori della letteratura per ragazzi, a cui seguirà un laboratorio. Quest' anno l'iniziativa prevede quattro incontri: il 19 e il 30 luglio, l'8 e il 18 agosto, con una variazione l'8 agosto e la presentazione del libro per ragazzi La nave dei folli edito da Orecchio acerbo e scritto dal giovane autore vastese Marco Taddei".