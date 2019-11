È stata trasferita in eliambulanza a Pescara la donna di 78 anni che questa mattina presto è stata investita, mentre attraversava la statale 16, in localita` San Tommaso, nella parte meridionale di Vasto Marina.

A investirla e` stata una Fiat Punto guidata da una donna, che si è subito fermata a prestare soccorso.

Una agente della Sottosezione di polizia autostradale Vasto Sud è transitata sul luogo dell'incidente pochi minuti dopo lo scontro mentre si recava presso la caserma 'Zanella' per prendere servizio. La donna è quindi intervenuta in attesa che arrivassero i colleghi della Stradale, che hanno poi effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Da valutare il punto dell'impatto: non è chiaro se la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali o in prossimità.

Dalle prime informazioni sembrerebbe anche che una vettura, ferma a bordo strada, ostacolasse la visuale alla guidatrice della Punto. Vettura che però, dopo l'investimento, avrebbe ripreso la marcia. Circostanza, quest'ultima, che potrebbe essere chiarita anche con l'ausilio di testimonianze.

Alla 78enne sono state prestate le prime cure dal personale in servizio sull'ambulanza del 118. Poi è stata trasportata prima in ambulanza all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto; successivamente, visto l'aggravarsi delle sue condizioni, si e` reso necessario il trasferimento al Santo Spirito di Pescara.