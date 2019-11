Approderà in Consiglio comunale il primo agosto il bilancio di previsione 2016 del Comune di Vasto. La data è stata fissata dalla conferenza dei capigruppo, riunitasi la scorsa settimana. In questi giorni i consiglieri comunali hanno ricevuto la diffida del prefetto di Chieti, Antonio Corona, ad approvare l'indispensabile documento contabile "entro e non oltre 20 giorni dalla notifica" della lettera, datata 12 luglio. Il termine per l'approvazione in Consiglio comunale era "fissato per quest'anno alla data del 30 aprile 2016", quando in carica era ancora l'amministrazione Lapenna, anch'essa di centrosinistra.

Un ritardo sul quale le opposizioni già promettono battaglia in Aula, sia sui tempi che sui contenuti.

Il nuovo sindaco, Francesco Menna, minimizza: "La lettera del prefetto - afferma il primo cittadino, che è anche titolare della delega al Bilancio - è un atto dovuto, indirizzato anche ad altri Comuni, tra cui Lanciano e Chieti. Le elezioni e altre questioni hanno ritardato questo adempimento. Rispetto ad altri Comuni, però, va detto che Vasto ha già approvato il consuntivo. Il primo agosto il bilancio di previsione approderà in Consiglio per l'approvazione".

I capigruppo - Definiti i capigruppo di quasi tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio comunale: Vincenzo Sputore (Pd), Marco Marchesani (Filo Comune), Marco Marra (SI per Vasto), Giovanna Paolino (Avanti Vasto), Ludovica Cieri (Movimento 5 Stelle). Da definire il capogruppo di Progetto per Vasto, che ha due consiglieri: Massimo Desiati e Alessandro D'Elisa. Alcuni gruppi sono composti da un unico consigliere, che quindi assume il ruolo di capogruppo: Lucia Perilli (Città Virtuosa), Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro), Nicola Del Prete (Vastoduemilasedici), Alessandra Cappa (Unione per Vasto, Guido Giangiacomo (Forza Italia) e Vincenzo Suriani (Fratelli d'Italia).