Assumere o non assumere? Non è più questo il problema, perché AFOR ha pensato di CONDIVIDERE con ogni AZIENDA la propria banca dati di "Neet" (ragazzi tra i 15 e i 29 anni inoccupati), iscritti al programma Garanzia Giovani, per offrire la possibilità di cercare facilmente, senza nessuno obbligo di registrazione e gratuitamente tra tutti i profili disponibili.



Non resta allora che cliccare qui http://cercacv.aforabruzzo.it/ ed iniziare la ricerca.



SEGNALAZIONE DEI PROFILI INTERESSANTI

Le Aziende che ritengono di aver trovato uno o più profili in linea con l'attuale fabbisogno, possono comunicare subito ad AFOR i relativi codici di riferimento a questo indirizzo mail garanziagiovani@aforabruzzo.it, oppure allo 0873/346075

ed AFOR si occuperà gratuitamente dell'intera gestione dei colloqui.



La segnalazione dei profili più interessanti presenti da parte delle Aziende contribuisce ad aiutare AFOR, agenzia per il lavoro accreditata dalla Regione Abruzzo, a svolgere con maggiore efficacia la misura dell'Accompagnamento al Lavoro, prevista dal Programma Garanzia Giovani e finanziata dal fondo sociale europeo.

A breve verrà realizzata anche un'app "Garanzia Giovani" di Afor, che consentirà di consultare i profili dei neet anche con i dispositivi mobili.

http://www.aforabruzzo.it/dt_portfolio/accompagnamento-al-lavoro/



INCENTIVI E BUONI OMAGGIO

- Per ogni assunzione (superiore almeno a 6 mesi) successiva a colloquio, AFOR riconosce all' Azienda un buono omaggio del valore di € 200/€ 300 (variabile in base alla tipologia contrattuale) spendibile per tutta la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro.



- In caso di contratto di apprendistato professionalizzante, di almeno 12 mesi, all'Azienda verrà garantita gratuitamente la formazione obbligatoria di base (40 ore) anche qualora la Regione Abruzzo non dovesse procedere allo stanziamento dei nuovi fondi ministeriali.



- Per le imprese che assumono un ragazzo iscritto al programma Garanzia Giovani sono previsti importanti incentivi fino a 12.000 euro!

http://www.aforabruzzo.it/dt_portfolio/assumere-o-non-assumere-2/





Informazione pubblicitaria