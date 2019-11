Non solo le prelibatezze della gelateria Ai tre scalini di San Salvo Marina per la nona edizione della Festa del Gelato al Cioccolato; ad accompagnare le dolci produzioni, quest'anno, le sculture di frutta de maestro Dino Cieri, che hanno abbellito le composizioni dell'ormai tradizionale appuntamento di beneficenza promosso dalla famiglia Occhionero con l'associazione Vita e solidarietà onlus, attiva in Sri Lanka (dal 2001) e in Congo (dal 2009) e presieduta da Ottavio Antenucci.

Come ogni anno, l'obiettivo della manifestazione è quello di raccogliere fondi nel ricordo del piccolo Luigi, figlio dei signori Occhionero, prematuramente scomparso a seguito del terremoto di San Giuliano di Puglia, insieme ad altri 26 alunni e una maestra della scuola elementare. La collaborazione con l'associazione è iniziata quattro anni fa, quando la festa di solidarietà ha consentito di acquistare lettini per le partorienti nel dispensario di Mpasa, a Kinshasa, in Congo. Tre anni fa, invece, la Festa del Gelato al Cioccolato ha contribuito alla costruzione di un pozzo e due anni fa all'acquisto di una pompa per tirare l'acqua dal pozzo. L'anno scorso è stato il turno dell'acquisto di attrezzature per la sala parto, mentre quest'anno servirà per l'acquisto di attrezzature per il reparto di Pediatria: "Ad ottobre - ha spiegato il presidente dell'associazione Ottavio Antenucci - torneremo per la settima volta in Congo e per l'occasione intitoleremo il nuovo reparto a Luigi".

La festa si è protratta per tutta la giornata, tra le prelibatezze della gelateria e le sculture di frutta del maestro Dino Cieri. A partire dalle 21,30, inoltre, la serata è stata allietata dal concerto musicale dell'orchestra della scuola media "Salvo D'Acquisto", diretta dal maestro Fausto Esposito.