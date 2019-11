Pagando la Tari, i vastesi versano 350mila euro ogni anno nelle casse della Provincia di Chieti, che dal 2004 non dispone un rifacimento totale dell'asfalto sull'Istonia. E' disastrata la strada che da Vasto alta conduce a Vasto Marina e allora il consigliere comunale Mauro Del Piano (SI per Vasto) chiede al sindaco, Francesco Menna, di adire alle vie legali per recuperare quei 350mila euro.

"Anche l'estate 2016 - scrive in un comunicato l'esponente della sinistra - si caratterizzerà per la mancata messa in sicurezza, e relativo rifacimento del manto stradale, del tratto di via Istonia di pertinenza provinciale e non comunale.

Intanto entrano, puntualmente, ogni anno, nelle casse della Provincia di Chieti, circa 350mila euro, somma derivante dal 5% del totale versato dai contribuenti vastesi inerente il tributo Tari.

Tante sono state le promesse politiche fatte da più parti in questi ultimi anni: è giunto il momento di dire basta.

Mi rivolgo al neo sindaco di Vasto, chiedendogli un intervento (non solo politico) tempestivo, coinvolgendo, laddove lo ritenesse opportuno, gli uffici dell'Avvocatura comunale per verificare la fattibilità di un possibile recupero coatto sui 350mila euro, in modo da ottenere risorse sufficienti per la risoluzione del problema".