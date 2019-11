Due incidenti nel giro di poche ore. Non solo l'auto che si e` ribaltata. Anche un'altra vettura e` semidistrutta dopo essere finita fuori strada e contro un palo della luce in via Trave, la strada che a Vasto collega la provinciale Istonia con la statale 16.

Una bretella costruita appena sei anni fa, ma la cui sicurezza fa discutere: incidenti causati dalla pioggia di venerdi` e sabato, oppure tracciato troppo ripido e pericoloso?

Un 31enne di Vasto a bordo della sua Fiat Punto la stava percorrendo in discesa durante l'ondata di maltempo dello scorso weekend. Alla prima curva la macchina ha perso aderenza, finendo sulla corsia opposta.

Il giovane al volante, per evitare l'impatto frontale con l'automobile che veniva in senso contrario, ha sterzato, uscendo di strada e schiantandosi contro un palo. Fortunatamente e` rimasto illeso.