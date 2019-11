Sarà la chiesa di San Marco Evangelista ad accogliere Andrea Marinelli e Domenico Castrignanò per l'ultimo saluto terreno. Legati da una profondissima amicizia, cresciuti insieme sin da piccolissimi, e uniti anche nel tragico destino in cui le loro vite si sono prematuramente spezzate. Da ieri tantissime persone da Vasto hanno raggiunto il San Timoteo di Termoli, dove i due corpi sono stati trasferiti su disposizione del magistrato che segue le indagini, per stringersi ai familiari dei due ragazzi, straziati dal dolore.

Dopo il nullaosta da parte del magistrato è stato possibile fissare la data del funerale che si svolgerà domani, martedì 19 luglio alle 10.30 nella chiesa di San Marco Evangelista. Oggi pomeriggio sarà aperta la camera ardente presso l'obitorio dell'ospedale di Termoli.

In queste ore centinaia sono i pensieri dedicati ad Andrea e Domenico. Il campionato di beach soccer, che vedeva Marinelli protagonista con la maglia della Vastese BS, ha osservato un minuto di silenzio prima di tutte le partite della domenica. Tante gli eventi annullati dai locali di Vasto e San Salvo in segno di lutto. E poi i messaggi degli amici, le foto che ricordano attimi di vita vissuti insieme e che resteranno indelebili nel ricordo. E domani saranno in tantissimi a raggiungere la chiesa di San Marco per accompagnare Andrea e Domenico nel loro ultimo viaggio su questa terra.