Alla tragica notizia della morte di Andrea e Domenico il mio cuore già profondamente lacerato per la perdita di mia figlia Roberta è tornato a sanguinare di dolore. La mia mente è tornata alla tragica notte del 2 luglio scorso, quando presso l'ospedale di Vasto sono arrivati Andrea e Domenico a piangere la morte di Roberta e consolare con la loro presenza il marito Fabio, al papà di Andrea che in occasione della fiaccolata, in onore e memoria di Roberta, si è tanto adoperato e al papà di Domenico accorso immediatamente sul luogo dell'incidente.

Non ho parole, il mio più profondo cordoglio e quello della mia famiglia vanno alle famiglie di Andrea e Domenico perché comprendo pienamente il loro incolmabile dolore. Ricorderò questi nostri figli nelle preghiere, perché credo profondamente che loro sono stati arruolati nella schiera degli angeli per vegliare su di noi e darci la forza di sopravvivere anche con il cuore lacerato.

Ciao Andrea, ciao Domenico, ciao mia Roberta.

Nicolino Smargiassi