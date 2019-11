Si svolgerà domani alle 16 il Consiglio provinciale convocato dal presidente Mario Pupillo con 4 punti all'ordine del giorno; oltre a punti amministrativi relativi a riconoscimento di debiti fuori bilancio e alla terza variazione di Bilancio (che nelle speranze degli amministratori di Cupello dovrebbe servire anche a sbloccare la pratica per i lavori sull'Istonia [leggi qui]), è prevista anche la surroga per la decadenza dalla carica di consigliere provinciale di Giacinto Verna, nominato assessore al Comune di Lanciano e quindi dimessosi dalla carica di consigliere comunale. Non essendo più consigliere comunale, Verna decade anche dalla carica di consigliere provinciale. Al suo posto il sindaco di Fresagrandinaria, Giovanni Di Stefano, il quale è stato invitato dal presidente Pupillo allo stesso Consiglio di domani per gli adempimenti del caso e la partecipazione alla riunione dell'Assise provinciale.