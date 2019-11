Un camion che trasportava pannelli prefabbricati in cemento armato ha perso il suo carico questa mattina lungo la strada che da Vasto porta a Monteodorisio. Due grandi lastre di cemento si sono disancorate dal piano di carico finendo sull'asfalto. L'incidente è avvenuto nel tratto in salita subito dopo l'ex discarica di Valllone Maltempo. Fortunatamente non c'erano altri mezzi in transito al momento dell'incidente altrimenti le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi.

La strada è stata chiusa con la polizia municipale di Vasto che controlla l'incrocio con via San Lorenzo e i carabinieri che presidiano il lato nel comune di Monteodorisio. Il carico era diretto ad un capannone in costruzione nella zona artigianale di Monteodorisio. Da qui è partita la gru che in questi minuti sta procedendo al recupero dei pannelli prefabbricati.

Fino al momento della riapertura della strada per poter raggiungere Monteodorisio occorre transitare per Cupello o dal fondovalle Sinello.