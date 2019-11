La scuola calcio Aquilotti San Salvo, dopo il successo avuto con il torneo di calcio giovanile “Aquilotti Football Cup" disputatosi sul campo di Cupello sabato 18 giugno 2016, al quale anno preso parte circa 400 ragazzi di tutte le età, è al lavoro per la nuova stagione sportiva.La ASD Aquilotti San Salvo, dopo anni di attività sul nostro territorio, è ormai diventata una società affermata nel mondo del pallone, grazie anche a diverse iniziative messe in campo e all’affiliazione con il Bologna Calcio, i cui componenti dello staff tecnico-educativo, contribuiscono a stilare e ad aggiornare un programma tecnico e metodologico, durante il corso dell’anno vengono a far visita e ad allenare i piccoli campioncini che muovono i primi passi sul terreno di gioco.

Dalla prossima stagione sportiva, considerando la volontà degli attuali responsabili Roberto Rossi e Orazio Piermattei la società si è rafforzata con l’ingresso di nuovi soci. Nulla di differente si verificherà per quel che concerne i campionati in cui gli Aquilotti già militano, ma si cercherà di approdare e quindi disputare partite di livello regionale per potersi confrontare con altre realtà, ma soprattutto poter portare il nome della società e quello della città il più lontano possibile. Non solo un impegno sportivo, ma anche un impegno sociale, visto che l’idea che ha spinto il nuovo gruppo dirigente a prendere parte alla vita attiva della società è anche la voglia di rendere la scuola calcio una sorta di stimolo per la crescita sportiva e personale di tutti coloro che decideranno di avvicinarsi sin da piccoli a questo sport.

Per far questo è necessario inoltre, e in questo la società è già impegnata attivamente, codificare un percorso formativo da seguire in modo attento e rigoroso al fianco del quale tutti i dirigenti e gli atleti accettano di aderire anche ad un codice etico che mira al raggiungimento di tutti quelli che saranno gli obbiettivi futuri.

A guidare il sodalizio sansalvese sarà Matteo Corrado, ex gloria del calcio sansalvese, di seguito l’organigramma societario completo:

Presidente: Matteo Corrado

Vice-Presidente: Mauro Naccarella, Giacomo Persoglio

Dirigenti: Massimo Boccongelli, Giuliano Cilli, Luigi Cioccia, Gianluca Di Canio, Claudio Galante, Tiziano Rossi, Nicola Pelliccia, Davide Tracchia, Vincenzo Sorichilli

Segretario: Vincenzo Sorichilli

Responsabile Settore Giovanile: Roberto Rossi, Orazio Piermattei

Responsabile Area Comunicazione: Mauro Naccarella

Si coglie l’occasione per ringraziare quanti hanno dato il loro contributo, allenatori, tecnici-educatori, dirigenti, accompagnatori, sponsor, nella stagione 2015-2016

Asd Aquilotti San Salvo